Carlos Plá Valencia, 12 JUN 2026 - 11:09h.

Los detenidos tras agredir sexualmente a la mujer y obligarla a realizar transferencias bancarias, la maniataron y la introdujeron en el maletero de su vehículo de donde consiguió escapar

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Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han detenido en la localidad de Jalance (Valencia) a una pareja, hombre y mujer, de 30 y 22 años de edad, por su presunta participación en los delitos de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, robo de vehículo y uso fraudulento de tarjeta.

Los detenidos tras agredir sexualmente a una mujer y obligarla a realizar transferencias bancarias, la maniataron y la introdujeron en el maletero de su vehículo en el que fue trasladada desde las localidades alicantinas de Guardamar del Segura hasta Petrer donde consiguió escapar y pedir ayuda.

La investigación tuvo su inicio tras el aviso al 091 de varios ciudadanos comunicando haber visto a una mujer maniatada salir del maletero de un vehículo y refugiarse en una estación de servicio.

Tras el comunicado, dos policías de la Comisaría de Elda-Petrer de la Policía Nacional, se personaron en el lugar encontrando a una mujer muy asustada en el interior de los baños de la estación de servicio observando que tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín sujeto con cinta adhesiva que le impedía hablar.

Una vez asistida por los agentes y ser preguntada por los hechos, la mujer les manifestó que dos personas que se encontraban unos días residiendo con ella en su domicilio, le ataron de pies y manos y tras agredirla sexualmente le obligaron a realizar transferencias de dinero de su cuenta bancaria. Tras dos días retenida en la vivienda, la introdujeron en el maletero de su propio vehículo consiguiendo escapar cuando los agresores realizaron una parada cerca de una estación de servicio de la localidad de Petrer (Alicante) donde se refugió para pedir ayuda.

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Paralelamente, según declaración de los testigos de los hechos, los presuntos autores se encontraban a bordo del vehículo haciendo un pedido de comida en un establecimiento de alimentación y al percatarse de la huida de la víctima, se dieron rápidamente a la fuga.

Investigación policial y detenciones

Ante la gravedad de los hechos los agentes emitieron un señalamiento de búsqueda sobre el vehículo en el que huyeron los presuntos autores.

Dicho vehículo fue localizado por una dotación de la Guardia Civil de la localidad de Cofrentes en la localidad de Jalance (Valencia), dando aviso inmediato a los investigadores de Policía Nacional de Elda-Petrer e indicándoles que habían dado el alto al vehículo y en el interior se encontraba un varón y una mujer. Tras ser informada la patrulla de los motivos del señalamiento del vehículo, procedieron a la detención de ambos ocupantes.

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Tras la Inspección Técnico Ocular del vehículo realizada por los agentes del Equipo Territorial de Policia Judicial de la Guardia Civil de Requena, se encontraron en su interior un cuchillo de cocina de 33 centímetros, restos de cuerda de alambre plastificada y cinta de embalar utilizada para maniatar a la víctima, 4.286,25 euros en efectivo, supuestamente sacado de las cuentas bancarias de la víctima, varios teléfonos móviles, entre ellos, dos comprados por los autores el día de los hechos con la tarjeta de la víctima valorados en 3057,99 euros.

Tras las detenciones, los investigadores realizaron un registro en el domicilio de la víctima situado en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante), lugar donde habían ocurrido los hechos. Allí los agentes localizaron numerosos efectos que habían sido utilizados por los autores para inmovilizarla.

Realizadas gestiones con las cuentas bancarias de la víctima se pudo comprobar que los detenidos habían realizado varias extracciones de dinero, así como transferencias bancarias y varios intentos de solicitud de créditos bancarios, llegando a ocasionar a la víctima un perjuicio de más de 24.000 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja, decretándose el ingreso en prisión para ambos.