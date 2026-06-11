Iván Sevilla 11 JUN 2026 - 14:47h.

Según testigos, las agresiones homófobas se habrían producido de noche en el parque Jardín del Turia de Valencia

"En febrero sufrí un ataque similar al grito de 'maricón ven aquí que te doy de hostias'", ha desvelado otra víctima

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ValenciaVarias personas que se encontraban en una conocida zona de 'cruising' de Valencia capital han alertado recientemente de presuntas agresiones físicas homófobas. Una de ellas apunta que los autores "dicen que están limpiando el río".

Y es que los hechos habrían ocurrido bajo el Puente de la Exposición del parque Jardín del Turia, donde se ubica el antiguo cauce fluvial. Allí suele acudir gente del colectivo LGTBI.

Damián López, taekwondista de alto nivel, activista y actual secretario LGTBI en la ciudad, compartió el 9 de junio en la red social X las denuncias que le habían llegado sobre lo sucedido "en los últimos días".

"Aunque está pendiente de confirmación oficial, consideramos importante trasladar esta advertencia para extremar las precauciones", decía en su publicación que obtuvo cientos de interacciones.

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"Recomendamos, en la medida de lo posible, evitar permanecer en solitario en la zona y mantener contacto con personas de confianza" añadía López, aconsejando para prevenir más casos de violencia.

También pedía que "se comunique cualquier incidente a las autoridades competentes" para que puedan actuar en consecuencia: "Resulta especialmente importante reforzar la solidaridad comunitaria y la vigilancia colectiva".

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"Han apaleado a cuatro detrás del baño", asegura un testigo

Uno de los testigos de los presuntos hechos relató al activista que había visto a "15 o 20 chavales en patinete" cuando estaba por la zona del río: "Han apaleado a cuatro maricas detrás del baño".

Al darse cuenta, llamó a la Policía primero para posteriormente gritar que iban a acudir los agentes, con el objetivo de evitar que siguieran golpeando a las víctimas: "Les han dado un buen palizón".

"Se han puesto a perseguirme, pero me he escondido en el monumento de monolitos y no me han pillado", continuaba contándole antes de señalar que otros homosexuales que estaban allí se acercaron o huyeron.

El mismo chico especificaba que uno de los miembros del presunto grupo atacante "llevaba una cámara Go Pro en su casco, grabándolo todo". Cuando los implicados se marcharon, "dos agredidos estaban inconscientes y otros dos se fueron sangrando".

Según le habían dicho al testigo, esa era "la tercera noche seguida" que pasaba algo así. "Fue sobre las 00:00 horas, a las 22:30 y a las dos de la madrugada", concretaba por días igualmente.

"Maricón ven aquí que te doy de hostias", gritaron a otra víctima

"Qué rabia y qué impotencia", expresó a Damián López. Éste compartió horas después otro caso de una víctima de una anterior agresión homófoba ocurrida "en febrero" de este 2026, según le detallaba en su mensaje privado.

"Fue un grupo muy parecido, varios chavales en patinete me persiguieron y tuve que salir corriendo, pero me pillaron al grito de 'maricón ven aquí que te doy de hostias'", confesaba recordando lo vivido aquel mes.

Tras ser amenazado, tenía que darles lo que llevara encima o le propinaban "una paliza". "Les di el dinero y se fueron porque vieron que había gente mirando desde el puente", aseguraba el afectado.

Admitía que se marchó del lugar "muy asustado" y que no interpuso denuncia ante la Policía porque no acabaron agrediéndole físicamente: "Era complicado de demostrar nada", pensó. Según resalta, los atacantes "eran de apariencia española".