El hombre cayó al mar cerca de las 08:50 horas de este viernes 12 de junio

Un helicóptero de rescaté evacuó al hombre hasta el hospital

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Un pescador ha fallecido tras caer al mar cerca de las 08:50 horas de este viernes 12 de junio en la costa de la Punta del Caletón, dentro del municipio de Arucas, en Gran Canaria.

La información ha llegado por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los cuales recibieron una llamada de aviso por la caída de una persona al agua.

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No pudieron hacer nada por salvar su vida

Cuando el servicio de emergencias recibió el aviso por la caída al mar del hombre, en seguida se activó un dispositivo de rescate y bomberos del Consorcio accedieron hasta el afectado a unos 400 metros de la costa hasta la llegada de un helicóptero de Salvamento Marítimo.

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Después de la llegada del helicóptero del equipo de rescate, este procedió a la evacuación del hombre hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

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A la llegada al hospital, allí esperaba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el cual no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre y tan sólo pudo certificar el fallecimiento de la víctima.

Durante todo el operativo de rescate, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arucas colaboraron en el dispositivo.