La Fiscalía rechaza el recurso de Jonathan Andic y pide mantener las medidas cautelares impuestas en la investigación

El vídeo en el que Jonathan Andic muestra una caída anterior de su padre: intenta demostrar que su muerte fue accidental

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Importante última hora en la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Y es que tal y como ha trascendido este viernes, la Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, que solicitaba anular el auto que dictó las medidas cautelares que le fueron impuestas tras su detención como investigado por presunto homidicio de su padre, según ha informado en un comunicado.

El Ministerio Público se mantiene en su petición, que fue la acordada por la instructora, de mantener la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, y se opone a que se le devuelva el millón de euros que tuvo que abonar para quedar en libertad.

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La defensa alegó que no se pudieron determinar las causas que provocaron la caída de Isak Andic por un barranco

Ahora, el recurso de la Fiscalía desvirtúa cada una de las alegaciones esgrimidas por la defensa, basándose en los indicios derivados de los informes policiales, el análisis de la geolocalización, el contenido del móvil de la víctima, el registro de llamadas realizadas por el investigado en el momento de los hechos y el informe fotográfico de la escena.

Para el Ministerio Fiscal, todo ello "contradice" la supuesta buena relación entre Jonathan y su padre, como figura en los mensajes que se han recuperado, así como el modo y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del fundador de Mango.

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Además, mantiene que existe un riesgo de fuga dada la "altísima capacidad económica" del hijo del fundador de Mango y la severidad de las penas a las que podría enfrentarse, por lo que considera que las medidas cautelares que se acordaron, entre ellas la imposición de 1 millón de euros de fianza, son proporcionales a las circunstancias del caso y garantizan que el investigado estará a disposición judicial.