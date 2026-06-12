Violación de una niña de 12 años en Burgos: los cinco agresores vuelven al mismo colegio que la víctima

La niña, que sufre secuelas psíquicas y físcas, se ha reincorporado al mismo colegio que sus supuestos agresores

La niña de 12 años fue agredida sexualmente por sus compañeros en un local privado celebrando un cumpleaños en Burgos

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La violación grupal a una niña de 12 años por cinco de sus compañeros de clase en un colegio de Burgos ha terminado en manos de los Servicios Sociales. Por el momento, los presuntos autores, todos inimputables al ser menores de edad, se han reincorporado a otra clase para no coincidir con la víctima, pero todos en el mismo colegio.

La familia de la niña denunció la supuesta violación semanas atrás y la Policía Nacional tras identificar a los presuntos agresores derivó el atestado a la Fiscalía de Menores. Esta, sin embargo, no comportará un juicio penal ni los menores tendrán antecedentes por la denuncia, como ocurre con una agresión sexual si fuesen mayores de edad.

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Los cinco niños de entre 11 y 12 años, que fueron inicialmente expulsados del colegio al que asistían todos, incluida la víctima, se han reincorporado a otra clase.

Los servicios sociales se encargan de estos casos de agresiones sexuales entre menores

Para estos casos, en los que los supuestos agresores son menores, se articula una respuesta institucional con medidas de protección e intervención de las que se encargan los servicios sociales, con un objetivo que no tiene una finalidad punitiva, sino educativa y de apoyo a los padres.

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La violación denunciada ocurrió , según el atestado policial, a mediados del pasado mes de mayo durante una fiesta de cumpleaños en un local público. Fuera del entorno escolar, aunque todos los implicados, la víctima y los denunciados se conocen porque acuden al mismo colegio.

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Después de cinco días de expulsión del colegio, los cinco niños fueron readmitidos, aunque han sido separados del resto de la clase; la víctima de 12 años, por su parte, ya había regresado antes al colegio, aunque con secuela físicas y emocionales.