El condenado, que ejercía un fuerte control sobre la joven, consiguió que la víctima masturbara a un conocido suyo y posteriormente que mantuviera relaciones sexuales completas con él

Detenidas tres personas por prostituir a una menor tutelada desaparecida durante meses en Arrecife, Lanzarote

Compartir







La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un joven de Cullera (Valencia) a dos años de prisión por prostituir a su novia menor de edad a cambio de 200 euros por servicio.

Tras reconocer los hechos, en un juicio celebrado por conformidad, el condenado ha evitado el ingreso en prisión condicionado a que no cometa ningún delito en los próximos dos años y que pague una indemnización a la víctima de 4.000 euros, tal y como ha adelantado Las Provincias.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones, Madrid

La sentencia también prohíbe al joven comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la chica durante cinco años y medio, y tendrá que realizar 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. En caso de incumplir estas medidas tendría que incumplir la pena de dos años de cárcel.

Relación de dependencia

Los hechos comenzaron en enero de 2021 cuando la menor, de 17 años, se trasladó a vivir junto con su novio al domicilio de los padres de él en Cullera.

Desde el comienzo de la relación, según ha quedado probado en el juicio, el joven ejercía un fuerte control sobre la víctima a la que en ocasiones profería graves insultos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres mujeres de una misma familia en Vigo por un presunto entramado dedicado a la trata y explotación sexual

Dada su situación, la pareja no contaba con ingresos económicos, salvo 200 euros al mes que le entregaba la madre de la víctima y la remuneración que obtenían por trabajos esporádicos. Ante la falta de dinero, el condenado le decía a su novia que si no obtenía más ingresos se vería en la calle y en ese contexto, le propuso que masturbara a un conocido suyo por 200 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una proposición que la joven finalmente aceptó por miedo a perder a su novio. Así quedaron un día con el amigo del condenado en la terraza de un edificio de la localidad donde le practicó la masturbación.

Relaciones completas

Posteriormente, el joven propuso a la menor mantener relaciones sexuales completas con el mismo hombre y la chica accedió de nuevo por los mismos motivos.

Hasta en tres ocasiones quedaron en la azotea de dos edificios para mantener las relaciones. El condenado estuvo presente en cada una de ellas y participó bajando los pantalones a la chica y poniéndola contra la pared.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Angustiada por lo sucedido, la víctima contó a su madre lo que estaba pasando y denunciaron los hechos. Tras la traumática experiencia la menor sufrió varios episodios de ansiedad y presentaba un cuadro de depresión.