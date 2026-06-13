La víctima se cayó por un desnivel cuando iba en bici

El suceso ha ocurrido en la tarde de este sábado y fue presenciado por su acompañante

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LugoUna peregrina alemana, que circulaba en bicicleta, ha fallecido este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros de altitud en un tramo del Camino de Santiago que discurre a la altura de Maariz, en el municipio de Mondoñedo (Lugo).

El suceso ha ocurrido en la tarde de este sábado y fue presenciado por su acompañante. Por este motivo, se ha activado la atención psicológica especializada para él a través del Colexio Oficial de Psicoloxía.

Ambos tienen alrededor de 30 años

Ambos tienen alrededor de 30 años, según han confirmado efectivos desplazados hasta el lugar.

En base a la información proporcionada por el 112, la víctima se cayó por un desnivel cuando iba en bici. Actualmente, la Guardia Civil de Tráfico se encarga de esclarecer los detalles de lo sucedido. Hasta el lugar también se desplazó personal del 061 y efectivos de los Bomberos de Barreiros.