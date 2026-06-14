El tramo de la senda ha sido cortado para no intervenir en las labores de rescate

Muere un bañista de 43 años al sufrir una parada cardiorrespiratoria en una playa de Castro Urdiales, Cantabria

Compartir







OviedoLa Guardia Civil intenta recuperar el cuerpo de un hombre que se ha precipitado desde un puente y que ha caído al río Nalón. Los agentes están llevando a cabo un amplio operativo en Fuso de la Reina, cerca de Las Caldas, Oviedo. Según informa 'El Comercio', se ha solicitado la colaboración de los bomberos para poder desarrollar las labores que "están resultando complejas".

Los servicios de emergencia recibieron el aviso y se desplazaron hasta la zona donde el hombre se había precipitado. Cuando los agentes comprobaron que no se podía hacer nada para salvarle la vida comenzaron el operativo para sacar el cuerpo del río.

La Guardia Civil ha cortado el tramo de la senda

El tramo de la senda ha sido cortado para no intervenir en las labores de rescate. Fuentes de la intervención señalan que está siendo complicado recoger el cuerpo del río. De momento, las autoridades no han dado más información sobre el suceso.