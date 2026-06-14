La red desarticulada explotaba sexualmente a las víctimas, incluso bajo los efectos de las drogas en ocasiones

Existía un "férreo" control de movimientos e imposición de multas económicas a las afectadas si no cumplían

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ValenciaUna red que obligada a víctimas transexuales a prostituirse ha sido desarticulada recientemente por la Policía Nacional en Valencia, donde han liberado a nueve y detenido a cuatro mujeres, además de un hombre.

En el comunicado remitido a Europa Press, los agentes detallan que la organización criminal retenía en contra de su voluntad a las afectadas. Los arrestados, de entre 27 y 54 años, están acusados de explotación sexual coactiva y tráfico de drogas.

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La investigación dio comienzo a finales del 2025 a raíz de un control de seguridad realizado en la calle, donde identificaron a un varón que descubrieron como principal sospechoso de la trama.

Portaba diversos teléfonos móviles y libretas con anotaciones relativas a servicios sexuales, por lo que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se hizo cargo de las pesquisas.

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Sistema de gestión jerarquizado y anuncios de contenido sexual

Gracias a las indagaciones policiales, detectaron al grupo que habría establecido un sistema de gestión jerarquizado en el que determinadas personas se encargaban de la dirección general, mientras que otras asumían el control presencial de la casa, así como el reparto económico y la publicidad en internet.

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Por otra parte, comprobaron los movimientos económicos compatibles con la actividad investigada, incluyendo ingresos en efectivo, transferencias y gastos asociados a páginas de anuncios de contenido sexual.

En las cuentas bancarias utilizadas figuraba el nombre de otros titulares, lo que dificultaba el seguimiento del dinero que obtenían de la prostitución. Se distribuían los beneficios entre los integrantes de la red.

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A finales del mes de mayo de este 2026 concluyó la operación policial con dos registros, uno a un domicilio que usaban como casa de citas con los clientes. En ocasiones, coaccionaban a las víctimas a tomar drogas.

Férreo control de movimientos y multas económicas

Además, se encontraban sometidas a un "férreo" control de movimientos e imposición de multas económicas, lo que demostraba su situación de vulnerabilidad. Los agentes intervinieron dinero en efectivo y diversas sustancias estupefacientes.

Entre ellas, metanfetamina, cocaína, tusi y marihuana, una balanza de precisión y útiles para la manipulación de estas drogas. También se localizaron dispositivos electrónicos, así como documentación manuscrita relacionada con los servicios sexuales.

Según las pesquisas, se averiguó que en esa casa se ofrecía a los clientes también esas sustancias o medicamentos para la disfunción eréctil e incluso 'popper'. Se los vendían a cambio de precios concretos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de personas relacionadas con estos hechos.