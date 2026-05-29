Los Bomberos de Houston han tenido que rescatar a ocho personas que quedaron colgando en una montaña rusa de Texas

"La atracción será sometida a una inspección exhaustiva antes de volver a operar”, explican desde el parque de atracciones

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HoustonLos clientes del parque de atracciones Pleasure Pier en Houston, Texas, han vivido un tremendo susto tras estropearse una montaña rusa en pleno funcionamiento.

Como informan medios locales y como recogen las imágenes captadas, la montaña rusa Iron Shark sufrió una avería en la que el funcionamiento de la atracción quedó completamente parado y provocó que varios clientes del parque tuviesen que ser rescatados en las alturas.

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El rescate de las personas atrapadas en la montaña rusa

Todo ocurría durante la tarde de este jueves 28 de mayo cuando la atracción se disponía a ejecutar una de sus caídas libres. Antes de caer al vacío, el sistema de la montaña rusa Iron Shark quedó averiado y provocó que los asientos en los que estaban montados ocho personas quedasen colgando del mecanismo.

Nada más producirse la avería el equipo de Bomberos de Galveston recibió la alerta y se desplazó hasta la zona para rescatar una a una a las personas atrapadas.

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Afortunadamente y tras una ardua labor del equipo de Bomberos, todas las personas que quedaron colgando de los asientos de la montaña rusa pudieron ser rescatados y ninguna resultó herida.

El comunicado de Pleasure Pier

Nada más conocerse el accidente, el parque Pleasure Pier emitía un comunicado en el que explicaba qué es lo que había ocurrido y en el que prometía revisiones en la atracción para evitar otro susto de estas características.

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“La atracción experimentó una falla durante su ascenso inicial; sin embargo, como fue diseñada, se detuvo inmediatamente para mantener a todos seguros”, indican desde la organización del parque de atracciones.

"Nuestro enfoque cambió de inmediato a la seguridad de nuestros visitantes. Por ello, contactamos al Departamento de Bomberos para asistir y garantizar que todos fueran evacuados de manera segura. La atracción será sometida a una inspección exhaustiva antes de volver a operar”, explicaban desde el parque de atracciones estadounidense.