Los padres acusados del asesinato de su bebé en Ceuta serán juzgados por un jurado popular

La muerte del bebé fue de origen violento y que presentaba un traumatismo craneoencefálico, según la autopsia

El bebé hallado en Ceuta murió violentamente por la acción de un adulto, según la autopsia: sufrió un traumatismo craneoencefálico

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CeutaLos padres acusados del asesinato de su bebé de 12 días el pasado 6 de octubre de 2025 en Ceuta, y por el que ambos permanecen en prisión preventiva, serán juzgados por un tribunal popular. El auto judicial se ha producido después de un informe definitivo de la autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque previamente ya disponía de uno provisional que condujo a prisión a los padres del bebé.

Las conclusiones de este informe final ratifican, con los resultados de todos los estudios complementarios realizados, que la muerte del bebé fue de origen violento y que presentaba un traumatismo craneoencefálico.

Los padres, presos en dos centros penitenciarios desde octubre de 2025

Los padres del bebé se encuentran presos en dos centros penitenciarios peninsulares desde octubre de 2025 tras su arresto en la vivienda situada en la calle Alférez Provisional de Ceuta, donde la Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida del recién nacido.

El informe forense definitivo revela que en la muerte intervino alguien externo para provocar las lesiones sufridas por el pequeño que tuvieron que ser provocadas por una sola persona, descartando la posibilidad de que la muerte se produjera por una caída accidental. Los padres pueden ser acusados de un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco.

Los vecinos alertaron a la Policía tras escuchar fuertes ruidos

Los hechos ocurrieron a última hora del 5 de octubre de 2025 en el bajo de uno de los portales de la calle Alférez Provisional y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.

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A su llegada, los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido y se detuvo a sus progenitores y al hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble, aunque fue puesto luego en libertad sin cargos. El matrimonio tiene otro niño, de cuatro años.