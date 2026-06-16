Una reyerta entre dos grupos ha dejado un joven de 22 años herido por un disparo en la localidad granadina Loja

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Un joven de 22 años ha resultado herido por arma de fuego en la tarde de este martes en la localidad granadina de Loja, durante una reyerta entre dos grupos de personas.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos se han producido en torno a las 15:20 horas en la calle Rafael Pérez del Álamo del citado municipio.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador ha activado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Una vez en el lugar de los hechos, los facultativos han atendido al herido y han procedido a su traslado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

Enfrentamiento de dos clanes que se salda con un herido

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y, por el momento no hay ningún detenido. Según ha informado el medio ‘ABC’ este tipo de reyertas son muy comunes en la localidad granadina y solo entre 2023 y 2024 abundaron los conflictos entre bandas rivales que se dedicaban supuestamente al cultivo y tráfico de drogas. Y aunque ha habido un periodo de tregua de más de un año, este martes un joven ha resultado herido de un tiro en mitad de una pelea de dos grupos de personas.

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Fuentes de la investigación han aclarado para el mismo medio que se trata de clanes enfrentados y que la Guardia Civil aún mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero por el momento no han detenido a ninguna persona como responsable de la lesión del joven. Del estado del herido no hay más información, solo que tuvo que ser trasladado de urgencia al centro de salud donde ha sido atendido por los sanitarios con el objetivo de estabilizarle y cortarle el sangrado.