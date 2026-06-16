La joven dice que el fallecido "estaba desarmado y prácticamente desnudo" cuando la Policía le disparó

Muere un hombre de 31 años en un tiroteo con la Policía durante una operación antidroga en Cambados, Pontevedra

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La novia de Jonathan S.T., el hombre de 31 años que ha fallecido de un disparo de la Policía durante una operación contra el narcotráfico en Cambados, en Pontevedra, ha negado este martes que se produjera un tiroteo.

"Él estaba desarmado y prácticamente desnudo", ha explicado su novia, Laura, ante los periodistas, a los que ha relatado que los policías dispararon a su pareja "cuando se asomó por la puerta". Fue, según su versión, después de que los agentes "tirasen abajo" la puerta de su vivienda, situada en la parroquia de Corvillón, cuando ambos se encontraban todavía durmiendo.

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Tras indicar que se asustaron con "el ruido que hicieron" los agentes, la joven ha afirmado que Jonathan S.T. se levantó de la cama para averiguar qué había pasado. Una vez recibido el disparo, ha rememorado Laura, los agentes acudieron a atender al herido y llamaron a la ambulancia y a ella la "llevaron para abajo" de una forma tan rápida que "casi" no le dejaron "coger una sábana" para taparse.

Murió en el hospital por la herida de bala

Ha insistido en que antes del disparo no hubo ningún enfrentamiento con la Policía, que tenía una orden judicial para registrar la vivienda, y que en el domicilio "no había ningún tipo de arma de fuego" que él pudiera haber utilizado. La víctima fue trasladada al Hospital do Salnés, en donde ingresó con una herida de bala y falleció poco después, durante las primeras atenciones del equipo asistencial.

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La Policía tenía una orden de registro por un operativo contra el narcotráfico que se estaba desarrollando en la comarca pontevedresa de O Salnés. "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", ha explicado el propio hospital de O Salnés en un comunicado. El fallecido es un hombre que, según las primeras investigaciones, salió de su vivienda cuando llegaron los agentes, con los que inició un tiroteo.