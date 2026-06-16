El tiroteo se produjo en las inmediaciones de una vivienda situada en el lugar de Corvillón

Matan a tiros a un hombre frente a una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona

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Un hombre de 31 años ha muerto este martes en un tiroteo con la Policía que se ha registrado durante un operativo contra el narcotráfico que se está desarrollando en la comarca pontevedresa de O Salnés, según han informado fuentes policiales. El suceso se registró sobre las 06:30 horas de la mañana en las inmediaciones de una vivienda situada en el lugar de Corvillón, en Cambados (Pontevedra).

"El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", ha explicado el propio hospital de O Salnés en un comunicado. El fallecido es un hombre que, según las primeras investigaciones, salió de su vivienda cuando llegaron los agentes, con los que inició un tiroteo.

La operación policial ha sido declarada secreta

La víctima fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital do Salnés, donde ingresó con una herida de bala, según ha confirmado el Servizo Galego de Saúde, y falleció poco después, durante las primeras atenciones del equipo asistencial. El operativo policial, desplegado por efectivos del grupo II de la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de Pontevedra, comenzó a primera hora del día.

Las actuaciones, en las que colabora la Guardia Civil, se han desarrollado en los municipios pontevedreses de Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Cambados y Ribadumia. Por ahora, apenas han trascendido detalles del operativo y, oficialmente, tampoco han confirmado si se han realizado detenciones.

La operación ha sido declarada secreta y continúa abierta, ya que está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados.