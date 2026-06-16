Muere un legionario de 23 años en Ceuta mientras practicaba deporte fuera del cuartel

Un legionario de 23 años ha fallecido este martes en Ceuta: practicaba un ejercicio físico y entró en parada cardiorrespiratoria

El lugar de Ceuta en el que la Policía Nacional descubrió un narcotunel hace unos meses

Compartir







Un legionario de 23 años destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión ha fallecido este martes en Ceuta después de sufrir un grave percance mientras realizaba actividad deportiva fuera del acuartelamiento.

Según han indicado fuentes sanitarias a 'EFE', el militar se encontraba practicando deporte cuando se desplomó repentinamente tras sufrir presuntamente una parada cardiorrespiratoria.

PUEDE INTERESARTE Los padres acusados del asesinato de su bebé de 12 días en Ceuta serán juzgados por un jurado popular

Fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque los médicos no pudieron salvar su vida.

A la espera de la autopsia

Las mismas fuentes han señalado que será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento. Por el momento, la Comandancia General de Ceuta no ha facilitado información sobre lo sucedido.

PUEDE INTERESARTE Condenado a 24 años y ocho meses de prisión el policía local que asesinó a su mujer en Ceuta

Según apuntan medios como 'El Faro de Ceuta', no es la primera vez que, desgraciadamente, sucede un hecho así, de estas mismas características. Se han producido varias muertes en otras unidades de militares realizando prácticas deportivas, ejercicios físicos rutinarios que forman parte de la propia instrucción castrense.