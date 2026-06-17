Un hombre muere en un accidente de parapente en Tremp, Lleida

Agencia EFE 17 JUN 2026 - 21:23h.

Un hombre ha fallecido en un accidente mientras volaba en parapente este miércoles en la zona de Palau de Noguera

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Un hombre ha fallecido en un accidente mientras volaba en parapente este miércoles en la zona de Palau de Noguera, en el municipio de Tremp (Lleida), según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Los bomberos han recibido a las 13:20 horas de este miércoles el aviso del accidente, cuyas causas se investigan, por lo que han activado dotaciones de los parques de Tremp y de Sort que han iniciado la búsqueda en la zona.

Los servicios de emergencia han localizado al hombre accidentado herido de gravedad y le han prestado una primera atención sanitaria, hasta la llegada de los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Sin embargo, finalmente, la víctima, un hombre de 63 años y nacionalidad británica, ha fallecido. Para las tareas de rescate de este suceso también se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra de las unidades de Seguridad Ciudadana e Investigación.

Han intentado estabilizarle

Inmediatamente se han activado tres dotaciones de Bombers, de los parques de Tremp y Sort, que han realizado una búsqueda por la zona, lo han localizado herido de gravedad y han iniciado una primera atención sanitaria hasta la llegada de las dos dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activadas. Los Mossos d'Esquadra, por su parte, han trabajado con cinco patrullas, de las unidades de Seguridad Ciudadana e Investigación.