41 personas murieron y 115 resultaron heridas en el incendio del bar Le Constellation

Marius Borg, ingresado en un hospital de Noruega: desbordado por su sentencia final y el delicado estado de su madre

Compartir







41 personas murieron y 115 resultaron heridas en el incendio del bar Le Constellation. Fue una Nochevieja de muerte entre negligencias y faltas de previsión. Ahora, Los abogados de algunas de las víctimas, la mayoría adolescentes, declararon el miércoles a la cadena pública suiza RTS que habían solicitado a los investigadores que elevaran los cargos contra los dueños del bar, los Moretti, pasando de homicidio involuntario por negligencia a asesinato con posible premeditación. Y unos mensajes de Whatsapp, tienen parte de culpa de ello, informa The Guardian.

En ellos, Jessica Moretti advertía al personal que tuviera cuidado con las bengalas -precisamente las que provocaron el fuego mortal- porque si la alfombra, los sofás o la espuma del techo se incendiaban, el bar se quemaría. Eso demostraría, según estos abogados, que los Moretti eran "perfectamente conscientes de la naturaleza altamente inflamable de la espuma acústica".

Los abogados de la pareja han desestimado las acusaciones de que eran conscientes del peligro, calificándolas de "absurdas". "¿Cómo puede alguien argumentar que los Moretti previeron un riesgo mortal? Peor aún, ¿Lo habrían aceptado?», declararon Yaël Hayat y Nicola Meier a RTS. "Jessica estuvo presente en el lugar de los hechos la noche de la tragedia. Su presencia es la mejor coartada para esta absurda acusación".

PUEDE INTERESARTE Disparos y máxima tensión en Badajoz tras la llegada de Juanfran a la tienda que regentaba para reconstruir el crimen de David Salazar

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el derecho penal suizo, existe "posible intención" cuando el autor del delito "considera posible la comisión del mismo, pero actúa de todos modos, porque acepta este resultado si se produce... incluso si lo considera indeseable y no lo desea". Otros 12 sospechosos, entre ellos varios funcionarios locales, tanto en activo como retirados , están siendo investigados penalmente.

Dos chicas con una bengala en una botella de champagne provocaron el origen del incendio que habría provocado la formación de una capa de gases en el techo, haciendo que la temperatura en el local aumentara y calentando a su vez todos los objetos que empezaron a calentarse por lo que materiales, como mesas, cortinas, sillas, los paneles de insonorización, liberaron gases inflamables y se produjo una ignición súbita en la que el fuego explota y llena el espacio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estos hechos provocaron una bomba térmica con temperaturas que superaron los 1200 grados que se convierten en una encerrona mortal en sitios cerrados y con escasa ventilación, como fue el caso en esta fiesta convertida en tragedia.