El hombre había desaparecido por la mañana después de salir a realizar una ruta por la montaña de la Torreta de Montsià

Los bomberos recibieron el aviso de la desaparición a las 21:22 horas y activaron un dispositivo de búsqueda con cinco dotaciones

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Los Bomberos de la Generalitat encontraron este pasado miércoles 17 de junio por la noche en Ulldecona, Tarragona, el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años que había desaparecido por la mañana después de salir a realizar una ruta por la montaña de la Torreta de Montsià, según han informado este jueves 18 de junio en un comunicado.

Los bomberos recibieron el aviso de la desaparición a las 21:22 horas y activaron un dispositivo de búsqueda con cinco dotaciones, entre las que trabajaron el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) del parque de Valls y efectivos de los parques de Tortosa y Ulldecona. A las 23:00 horas encontraron el cadáver en un sendero de la Torreta de Montsià.

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Encuentran a un hombre desaparecido

En el operativo en el que se encontró al cadáver, además de los Bomberos también intervinieron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local de Ulldecona. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó dos ambulancias.

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Por otra parte, los bomberos han localizado con vida este mismo jueves 18 de junio a un hombre de 88 años que había desaparecido la víspera en Arenys de Mar, Barcelona. Estaba en estado menos grave y fue trasladado en ambulancia al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Maresme.

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El hombre había salido por la mañana al campo y no había regresado a su domicilio, por lo que los bomberos fueron alertados a las 23:54 horas y pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda.

Los Bomberos activaron un dispositivo de investigación formado por nueve dotaciones terrestres y efectivos del Grupo Canino de Investigación (GRCR), que efectuaron una búsqueda intensiva por los caminos y zonas cercanas. El hombre fue localizado con vida poco antes de las 6:00 de la mañana.