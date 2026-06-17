Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 89 años en su finca tras el incendio forestal de Soportújar, en Granada

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El personal del Plan Infoca que ha trabajado este miércoles en la extinción de un incendio forestal en Soportújar, municipio de la Alpujarra de Granada, ha localizado durante su trabajo el cuerpo sin vida de un hombre de 89 años.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, el hallazgo del cadáver se ha producido cuando los especialistas del Infoca trabajaban en la extinción de las llamas. El incendio forestal ya extinguido ha comenzado a las 13:15 horas de este miércoles en un paraje conocido como las Hoyas de Soportújar, un pueblo de unos 260 vecinos de la Alpujarra de Granada.

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El cadáver es de un hombre de 89 años que se encontraba en su finca, un terreno ubicado en la zona afectada por el incendio. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Seprona y personal de policía judicial, que se ha hecho cargo de la investigación. Fuentes de la Guardia Civil han precisado que los primeros testimonios recabados afirman que el anciano podría encontrarse realizando una quema de restos vegetales en su parcela.

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Controlaron el incendio poco antes de encontrar el cadáver

El incendio forestal que este miércoles se ha declarado en el paraje de Las Hoyas, ubicado el término municipal del municipio granadino de Soportújar, en la Alpujarra, ya se encuentra controlado.

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En este sentido ha informado en sus redes sociales el servicio de extinción, Plan Infoca, de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en una publicación en la que señala que actualmente se trabaja para su remate y definitiva extinción, y que está acompañada por un vídeo en el que se pueden observar a efectivos realizando tareas de refresco de la zona afectada.

El primer aviso de este incendio en Soportújar lo dio el Infoca en torno a las 13:20 horas y para luchar contra las llamas se ha llegado a desplegar un operativo compuesto por dos helicópteros, tres grupos de bomberos forestales, un vehículo autobomba, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.