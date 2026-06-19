Buscan a un joven desaparecido cuando nadaba en una playa del embalse de Ricobayo, en Zamora

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los bomberos busca a un joven de unos 20 años desaparecido

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Bomberos y agentes de la Guardia Civil participan en la búsqueda de un joven desaparecido este viernes por la tarde cuando nadaba en una playa del embalse de Ricobayo, en el municipio zamorano de Muelas del Pan, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 17:30 horas

Pasadas las 17:30 horas, el 112 recibió una llamada alertando de la desaparición de un joven de unos 20 años, al que habían perdido de vista mientras se bañaba en una playa del embalse situada cerca del mirador de Ricobayo.

Para tratar de localizar al joven, la Guardia Civil ha movilizado diversos recursos, entre ellos un helicóptero de rescate y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). También se han desplazado hasta la zona efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora, que participan en las labores de rastreo con una embarcación y un equipo acuático especializado. Asimismo, se ha informado de la desaparición a Sacyl, por si fuera necesario movilizar medios sanitarios de emergencias en función de la evolución del operativo de búsqueda.