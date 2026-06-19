Claudia Barraso 19 JUN 2026 - 19:10h.

El crimen de Almenara por el que un hombre de 38 años ha sido asesinado, podría tener un móvil sentimental

El detenido por el asesinato de Almenara apuñaló a la víctima contra un coche de la calle y lo llevó al domicilio familiar donde estaban sus hijos

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Un hombre ha sido detenido tras matar al exmarido de su actual pareja en Almenara tras apuñalarle contra un coche que estaba aparcado y después trasladar el cuerpo hasta la casa de la mujer. La Guardia Civil ha revelado que el motivo del crimen podría estar relacionado con un móvil sentimental.

Según ha confirmado el medio ‘El Levante’, el agresor acabó con la vida del hombre a puñaladas y la víctima ha sido identificada como el padre de los dos hijos que la pareja del agresor tenía con su expareja. El hombre tenía 38 años y era natural de Almenara, Castellón. Murió por las heridas de arma blanca que le provocó el ataque a pesar de que intentaron reanimarle.

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Cuando la Guardia Civil ha llegado al lugar de los hechos, los agentes han accedido a la vivienda y han encontrado el cuerpo de la víctima sin vida y, a continuación, han detenido al presunto autor del crimen que estaba en el interior de la casa. En el vivienda también estaban los dos hijos que tenía la víctima con su exmujer, una niña de cuatro años de edad y un niño de tres.

El fallecido tenía una orden de alejamiento

El fallecido tenía una orden de alejamiento de su exmujer, según ha relatado un vecino, que ha asegurado que durante el matrimonio, la pareja mantenía constantes discusiones y agresiones físicas mutuas. Sin embargo, el hombre, de 38 años de edad, acudía con frecuencia al domicilio familiar con el consentimiento de ella.

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El presunto asesino es natural de la vecina localidad de Xilxes. Tiene una empresa de multiaventura y fue allí donde conoció a la mujer mientras practicaban escalada. El detenido se encuentra en dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Vall d´Uixó, Castellón. Los efectivos trasladados al lugar del crimen han cogido muestras del lugar de la agresión y de la vivienda y ya han abandonado la zona.