La jueza investiga al acusado por un delito de asesinato en grado de tentativa y ha suspendido su patria potestad sobre los hijos

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El juzgado de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que presuntamente acuchilló a su exmujer el pasado miércoles en la ciudad gallega.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada investiga al acusado por un delito de asesinato en grado de tentativa. La magistrada considera que la medida cautelar de prisión resulta "indispensable, idónea y proporcional" para garantizar la integridad y la seguridad de la perjudicada durante la tramitación de la causa. Asimismo, entiende que existe riesgo de fuga, por lo que ha acordado su ingreso en prisión sin posibilidad de eludir la medida mediante fianza.

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Orden de protección para la mujer y sus hijos

Además, la jueza ha acordado una orden de protección para la víctima y sus dos hijos menores. En virtud de esta medida, el investigado no podrá aproximarse a menos de 500 metros de ellos, ni de su domicilio, centros de trabajo o estudios, así como de cualquier otro lugar que frecuenten habitualmente.

Del mismo modo, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de comunicación con ellos por cualquier medio. La resolución judicial también contempla la suspensión de la patria potestad del investigado sobre los menores. De esta forma, la madre asumirá en exclusiva el ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos.

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La magistrada ha acordado, además, que no exista régimen de visitas entre los menores y su padre y ha fijado una pensión alimenticia mensual a favor de ambos.

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La agresión se produjo en la vivienda y en el portal

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado miércoles, poco después de las 7.30 horas, en el barrio de San Francisco, en la ciudad de Ourense. La agresión se produjo tanto en el interior del domicilio como en el portal del edificio.

La investigación ha sido asumida por la unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que trata el caso como un presunto episodio de violencia de género. Como consecuencia del ataque, la mujer, nacida en 2003, sufrió diversos cortes en los brazos, una fractura en una muñeca y un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que recibir atención médica.

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La pareja tiene dos hijos en común que se encontraban en el interior de la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Aunque los menores no sufrieron daños físicos, estaban presentes en el domicilio en el momento de la agresión.