El Ayuntamiento de Gerena ha pedido "comprensión" y ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de la joven

La joven presuntamente asesinada por su padre en Gerena "acababa de volver de la universidad": la familia atravesaba una "situación complicada"

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El Ayuntamiento de Gerena, Sevilla, ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades municipales previstas por la muerte esta tarde de un hombre de 50 años, que se habría suicidado después de haber acabado presuntamente de forma violenta con la vida de su hija, de unos 20.

La alcaldesa de este municipio de cerca de 8.000 habitantes, María Tenorio, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de que han tenido conocimiento del suceso sobre las dos y media de la tarde, después de que encontraran dentro de una vivienda de la localidad los cadáveres de un padre y su hija.

No constaba ningún tipo de denuncia

La regidora no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias que han podido rodear a este suceso, que investiga la Guardia Civil, aunque ha adelantado que no constaba ningún tipo de denuncia ni alerta previa en los servicios sociales municipales ni en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén)

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El comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha puesto desde el primer momento a disposición de la familia los medios necesarios y tanto una asistenta social como el psicólogo municipal se encuentran atendiendo a los familiares de los fallecidos. "Os pido comprensión, desde aquí quiero trasladar, junto con parte de los concejales, el pésame a la familia y la solidaridad ante un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo porque ha sido algo inesperado y muy duro", ha asegurado.

La web de Informativos Telecinco ha podido saber, gracias a un vecino de la misma calle donde se produjeron los hechos, que “"en el pueblo se apunta a la posibilidad de que el padre hubiera acabado presuntamente con la vida de la joven antes de suicidarse ahorcándose". Un escenario que también barajan los agentes.

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El mismo vecino confirma que el matrimonio atravesaba problemas y que la mujer “estaba de baja porque se encontraban en un periodo de crisis, creo que en proceso de divorcio. La familia estaba en una situación muy complicada”. Ella trabajaba como profesora y sus alumnas le habían convencido para que fuera a la fiesta de fin de curso y que “cuando pasó todo, ella estaba allí”.