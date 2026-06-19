La madre encontró los cuerpos sin vida de su marido e hija dentro de su casa al volver de trabajar

Hallan el cadáver de una persona en el interior de una vivienda en Gijón: la casa estaba abandonada y llevaba días allí

Compartir







La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una casa de la localidad sevillana de Gerena. Emergencias 112 ha recibido un aviso poco antes de las 14:30 horas que alertaba de que había un hombre y una chica joven heridos en la vivienda y que no reaccionaban, en una casa de la Avenida de la Estación.

Todo apunta a que el padre habría matado a su hija y posteriormente se habría suicidado mientras su mujer, que es profesora, estaba en el colegio. La Guardia Civil ha confirmado la muerte del padre y la hija tras movilizarse patrullas en servicio después de que la madre y esposa de los fallecidos encontrara los cadáveres en el interior del domicilio familiar en el que vivían.

PUEDE INTERESARTE Encuentran el cadáver de un joven de 20 años desaparecido tras salir a correr en Artés, Barcelona

El 112 ha movilizado a efectivos policiales y servicios sanitarios, que en este último caso se han retirado poco antes de las 15:30 horas. Tras el hallazgo, la Central operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación, sin que se descarte ninguna hipótesis.

Investigan las causas de las muertes

La calle se encuentra cerca de la salida de la localidad sevillana hacia la vecina Aznalcóllar, y se encuentra acordonada mientras trabajan los investigadores. La jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, ha sido avisada para que revise la estancia donde se han producido los hechos y proceda al levantamiento de los cuerpos.

A través de un comunicado, los agentes han confirmado que recibieron el aviso a partir de las tres de la tarde, cuando la madre y mujer de las dos personas fallecidas encontró los cuerpos en el interior de la vivienda. Por el momento no se conocen las causas de los fallecimientos y los agentes mantienen abierta cualquier hipótesis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil no ha aportado más detalles sobre la escena que encontraron en el interior de la vivienda y si investigan la posible existencia de terceras personas implicadas en el suceso. La zona fue acordonada por los agentes a la espera de que llegase la Policía Judicial que asumió la investigación.