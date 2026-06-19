Condenan a 12 años a un profesor por abusar de tres alumnas en un colegio de Lanzarote

Todo se ha comprobado tanto po el testimonio de varios compañeros de clase, como el que corroboraron lo expuesto por ellas

Hallan el cadáver de una persona en el interior de una vivienda en Gijón: la casa estaba abandonada y llevaba días allí

Compartir







La Audiencia de Las Palmas ha condenado a doce años de cárcel a un profesor de un centro de primaria de Lanzarote que abusó sexualmente de tres de sus alumnas de entre nueve y once años, a las que efectuó tocamientos y besó durante las clases y viajes escolares, entre los años 2015 y 2019.

Según la sentencia, hecha pública este viernes, los hechos se han considerado probados tanto por el relato de las perjudicadas, ya mayores de edad cuando se celebró el juicio, que declararon de forma "firme y consistente", como por el testimonio de varios compañeros de clase, que corroboraron lo expuesto por ellas. El tribunal ha recalcado que no se trató de "meras carantoñas, sino de múltiples acciones" con connotación sexual que el acusado llevó a cabo sobre las menores, sin que fuera algo "accidental", al tiempo que remarcado que no existe "ninguna duda" de la consideración como abuso sexual el hecho de dar un beso en la boca a una alumna.

El procesado actuó prevaliéndose de su condición de autoridad, pues era profesor de un colegio público

Concretamente de educación primaria, y cometió los hechos durante la jornada escolar, mientras daba clase a las menores o bien con ocasión de los viajes organizados por el centro escolar, concluyen los magistrados. La sentencia precisa que, aunque los otros profesores no corroboraron estos hechos en el juicio, que fueron negados por el acusado, son los alumnos los únicos que pueden ofrecer un relato de lo que sucedía en el interior del aula.

"En clase era donde tenían lugar los hechos que se declaran probados, evidentemente nunca a la vista de otros profesores", indica la el tribunal en sus razonamientos legales.