Carlos Plá Valencia, 19 JUN 2026 - 15:18h.

El crimen se ha producido sobre las 7:45 horas de este viernes, un vecino ha alertado a la Guardia Civil de una fuerte discusión en la calle entre el acusado y la víctima

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El detenido acusado de matar al exmarido de su actual pareja en Almenara (Castellón), ha acabado con su vida en plena calle y según ha relatado un testigo lo ha apuñalado contra un coche que estaba aparcado. A continuación, el sospechoso del crimen ha trasladado el cuerpo de la víctima hasta la casa de su actual pareja y exmujer del fallecido. Un testimonio que se corresponde con la gran cantidad de sangre encontrada en la carrocería de un Audi A-4 y un reguero de sangre en dirección a la vivienda.

El crimen se ha producido este viernes a primera hora de la mañana. Un vecino ha llamado a las 7:45 horas al 112 alertando de una fuerte discusión entre dos hombres en la calle Llarg de la playa Casablanca de Almenara.

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Cuando la Guardia Civil ha llegado al lugar de los hechos, los agentes han accedido a la vivienda y han encontrado el cuerpo de la víctima sin vida y, a continuación, han detenido al presunto autor del crimen que estaba en el interior de la casa. En el vivienda también estaban los dos hijos que tenía la víctima con su exmujer, una niña de cuatro años de edad y un niño de tres.

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Orden de alejamiento

El fallecido tenía una orden de alejamiento de su exmujer, según ha relatado un vecino, que ha asegurado que durante el matrimonio, la pareja mantenía constantes discusiones y agresiones físicas mutuas. Sin embargo, el hombre, de 38 años de edad, acudía con frecuencia al domicilio familiar con el consentimiento de ella. Una vivienda en la que actualmente residía el detenido por el crimen.

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El presunto asesino es natural de la vecina localidad de Xilxes. Tiene una empresa de multiaventura y fue allí donde conoció a la mujer mientras practicaban escalada.

El detenido se encuentra en dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Vall d´Uixó (Castellón). Los efectivos trasladados al lugar del crimen han cogido muestras del lugar de la agresión y de la vivienda y ya han abandonado la zona.