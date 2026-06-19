Claudia Barraso 19 JUN 2026 - 16:30h.

El cuerpo sin vida llevaba días en la casa abandonada hasta que los agentes recibieron una llamada de los vecinos

Encuentran el cadáver de un joven de 20 años desaparecido tras salir a correr en Artés, Barcelona

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La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de un hombre en una casa abandonada del poblado de Santa Bárbara, en Gijón. Según han confirmado las primeras investigaciones, la persona llevaría varios días muertos a juzgar por el estado del cuerpo.

Los vecinos han explicado al medio ‘Nueva España’ que esa vivienda solía estar habitada por “personas conflictivas”, de hecho, ellos fueron quienes avisaron a las autoridades de que una persona habitual del inmueble podría estar muerta desde hace unos días. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y determinar si la muerte del hombre se podría tratar de un crimen.

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Las personas que viven en la zona han confesado que la vivienda es propiedad de varios hermanos, pero que solo uno de ellos vivía ahí. Los vecinos también han confesado para el mismo medio que por la casa solían entrar y salir personas con problemas de adicción y que organizaban fiestas que alteraba la normalidad del barrio y que, incluso, requirió de la intervención policial en más de una ocasión.

Los agentes tuvieron que entrar con mascarillas y trajes especiales

La Policía Científica se encuentra recabando datos, pruebas y testimonios con el objetivo de aclarar qué le pudo suceder al hombre que encontraron muerto en el interior de la vivienda, del que todavía no han confirmado su identidad y si se trata del propietario de la vivienda. El mismo medio ha aclarado que hace unos días, antes del hallazgo del cadáver, se acercaron a la misma vivienda donde observaron mucha suciedad, deterioro y los restos de una perrita muerta.

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Debido al deterioro de la casa y los problemas de salubridad que había en el interior, los agentes han tenido que entrar con mascarillas y trajes especiales para no contraer algún tipo de enfermedad ya que las personas que pasaban allí podrían portar diferentes enfermedades.