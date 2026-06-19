Desaparece un joven de 22 años cuando se bañaba en la playa de Matalentisco, en Águilas: el dispositivo de búsqueda
Buscan a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en la playa de Matalentisco, en Águilas
Una testigo ha explicado que habían acudido a bañarse al paraje y, en un momento dado, el joven comenzó a pedir ayuda y desapareció
ÁguilasServicios de emergencia buscan desde este jueves por la tarde a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en una zona de rocas de la playa de Matalentisco, en Águilas (Murcia), según ha informado el '1-1-2'.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió, a las 17.45 horas de ayer, el aviso de la Policía Local de Águilas, que, a su vez, había sido alertada por una acompañante del desaparecido.
La desaparición del joven de 22 años
La testigo explicó que habían acudido a bañarse al paraje y, en un momento dado, el joven comenzó a pedir ayuda y desapareció.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil al tiempo que se movilizaba una embarcación de Salvamento Marítimo con tripulación de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061.
El dispositivo de búsqueda para encontrar al joven desaparecido
A petición del coordinador marítimo del Plan Copla, a las 19.01 horas se unió a la búsqueda el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
Sobre las 22.00 horas se interrumpieron las labores de búsqueda. A las 7.00 horas de este viernes ha vuelto a salir la embarcación de Salvamento Marítimo tripulada por Cruz Roja y a las 8.45 lo ha hecho el helicóptero de la Guardia Civil.