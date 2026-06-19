Buscan a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en la playa de Matalentisco, en Águilas

Una testigo ha explicado que habían acudido a bañarse al paraje y, en un momento dado, el joven comenzó a pedir ayuda y desapareció

Compartir







ÁguilasServicios de emergencia buscan desde este jueves por la tarde a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en una zona de rocas de la playa de Matalentisco, en Águilas (Murcia), según ha informado el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió, a las 17.45 horas de ayer, el aviso de la Policía Local de Águilas, que, a su vez, había sido alertada por una acompañante del desaparecido.

La desaparición del joven de 22 años

La testigo explicó que habían acudido a bañarse al paraje y, en un momento dado, el joven comenzó a pedir ayuda y desapareció.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil al tiempo que se movilizaba una embarcación de Salvamento Marítimo con tripulación de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061.

PUEDE INTERESARTE Sigue la búsqueda del menor desaparecido en una excursión de motos de agua en Girona

El dispositivo de búsqueda para encontrar al joven desaparecido

A petición del coordinador marítimo del Plan Copla, a las 19.01 horas se unió a la búsqueda el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre las 22.00 horas se interrumpieron las labores de búsqueda. A las 7.00 horas de este viernes ha vuelto a salir la embarcación de Salvamento Marítimo tripulada por Cruz Roja y a las 8.45 lo ha hecho el helicóptero de la Guardia Civil.