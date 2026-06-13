Los bomberos rastrean el aire con un helicóptero mientras que la Guardia Civil busca por el mar con submarinistas

La “complicada búsqueda” del menor desaparecido en la playa de Pals, en Girona: “Las corrientes lo habrían arrastrado a cualquier dirección”

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GironaLa Guardia Civil intenta localizar el móvil del joven de 16 años que desapareció en el mar tras coger una moto de agua para una excursión guiada en la playa de Pals, en Girona. El objetivo es poder acotar la zona de búsqueda y así poder encontrarlo. Los bomberos rastrean el aire con un helicóptero mientras que la Guardia Civil busca por el mar con submarinistas.

De momento, no hay novedades en el caso de la desaparición del joven al que se le perdió la pista. La moto de agua que él conducía se encontró en la playa de Palms, a 30 kilómetros de donde estaban haciendo la excursión. Las autoridades siguen buscando al menor por la costa.

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Las dos incógnitas de su desaparición

Hay dos incógnitas que siguen investigando las autoridades además de la incansable búsqueda del menor: por qué el menor estaba a las 20:30 todavía en el mar con la excursión cuando no está permitido navegar con las motos más allá del ocaso y si tenía autorización parental para hacer esa excursión.

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Todo lo que se sabe sobre la familia del joven es que, al conocer su desaparición, mantuvieron una discusión con la empresa y con sus responsables para, posteriormente, interponer una denuncia por este caso. La Guardia Civil asegura que se trata de una búsqueda complicada porque los cambios de corrientes le podrían haber arrastrado a cualquier dirección".