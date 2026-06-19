El acusado Jérôme Barella, es un hombre de 41 años con familia, con varias denuncias de agresión a menores

El sospechoso de matar a Lyhanna de 11 años en Francia: padre de una amiga de la niña y perfil de depredador sexual

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El asesinato de Lyhanna, la niña asesinada en Francia supuestamente por un hombre con antecedentes de pedofilia, pone en solfa a la Justicia. La autopsia de la menor de 11 años ha revelado que también fue violada por lo que la imputación al principal sospechoso, Jérôme Barella podría ampliarse a nuevos cargos.

La muerte de la niña, cuyo cuerpo fue hallado el 4 de junio en Gers, localidad francesa ha provocado una gran conmoción en el país después de que se conociera que Jérôme Barella, padre de familia de 41 años y único acusado, tenía varias denuncias pendientes por abusos sexuales a otros menores, que no se investigaron o se archivaron.

El informe de la autopsia que revela que Lyhanna fue violada por su secuestrador y asesino, lo cual podría dar lugar a una ampliación de los cargos contra Barella, el único sospechoso, que permanece aislado en prisión preventiva en la cárcel de Mont-de-Marsan.

Jérôme Barella, un hombre de 41 años desde el principio de la investigación fue puesto en la diana de los investigadores de la desaparición de Lyhanna. El hombre, que es el padre de dos menores, que iban al mismo colegio de la pequeña. Además, una de las hijas del sospechoso era una de las amigas de Lyhanna Rameau Bernard.

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La Justicia francesa, cuestionada por el asesinato de Lyhanna

El asesinato de Lyhanna, provocó una gran indignación, tras revelarse que el principal sospechoso había sido acusado previamente de abuso sexual infantil en varios casos, que no habían sido investigados a fondo o fueron descartados.

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Los antecedentes de Jérôme Barella recogen que fue acusado en su día de la violación de una niña de 10 años y despedido del instituto donde trabajaba como operario de mantenimiento por "comportamiento inapropiado" con una alumna.

Jérôme Barella había sido denunciado por violación de menores en 2022 y 2025. La primera denuncia fue descartad sin más trámites. Se está llevando a cabo una investigación por la segunda denuncia, presentada en 2025.

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Hasta el presidente Emmanuel Macron se ha referido al caso: "Es evidente que ha habido un mal funcionamiento". "Es inaceptable", ha subrayado Macron.

El mandatario también ha instado a la Administración del primer ministro Sébastien Lecornu a investigar lo sucedido durante una reunión de gabinete este viernes 5 de junio. El asesinato de la niña, identificada en la prensa solo como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo cerca del pueblo de Fleurance, en el suroeste del país, tras ser vista por última vez subiendo al coche de un hombre.