El siniestro podría haber ocurrido cuando el trabajador se encontraba limpiando el tejado del almacén

Muere un operario de grúa en Vallada durante la retirada de un tractor accidentado horas antes en un camino rural

Compartir







ZaragozaUn hombre ha fallecido este viernes por la tarde en un accidente laboral ocurrido en la localidad zaragozana de Quinto cuando la grúa que manejaba ha volcado. Según informa 'Heraldo', el siniestro podría haber ocurrido cuando el trabajador se encontraba limpiando el tejado del almacén, que era de uralita.

Una placa de la cubierta se rompió y la víctima cayó desde una altura de 10 metros. Los vecinos de Argavieso, una localidad de poco más de 110 habitantes, están consternados por el trágico suceso. Los hechos han ocurrido horas después de otro accidente en el que un hombre ha resultado herido tras volcar un tractor en el camino de Quinto.

16 personas fallecidas en Aragón en 2026

Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso sobre las 20:00 horas y hasta el lugar del accidente se ha trasladado una dotación del parque provincial de Quinto, que han ayudado a la Policía judicial a recuperar el cuerpo de la víctima. En el operativo también ha participado Guardia Civil y 061.

Con este nuevo siniestro laboral son 16 los fallecidos en Aragón en accidente laboral en este 2026, seis más que el recuento realizado por los sindicatos en el primer semestre de 2025.