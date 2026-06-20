Un amigo de la familia sacó al pequeño del agua cuando se percató que se había caído en la piscina

Muere un niño de tres años ahogado tras caer en una piscina en un cortijo en Periana, Málaga

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MallorcaEl niño de tres años que acabó herido crítico tras ahogarse en la piscina de una finca de Santa Margalida está en muerte cerebral en el hospital Son Espases. Según informa 'Diario de Mallorca', el menor de nacionalidad danesa sufrió lesiones que han resultado incompatibles con la vida. Permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital de referencia de Baleares.

El accidente ocurrió a las 16:30 horas de la tarde del viernes. Según los equipos de emergencias, el niño se encontraba en una finca de alquiler de larga duración con su familia y otros menores cuando subió las escaleras de la piscina y cayó al agua.

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Al parecer, nadie se percató en un principio de lo que había ocurrido hasta que, un amigo de la familia, lo sacó rápidamente de la piscina y empezó a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencias.

El niño recuperó el pulso y lo trasladaron en helicóptero al hospital

La Policía Local de Santa Margalida, junto con varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y socorristas de la empresa Marsave acudieron al lugar para auxiliar al menor. Los sanitarios continuaron con las tareas de reanimación hasta que consiguieron que el niño recuperara el pulso.

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El menor fue trasladado hasta el campo de fútbol del Santa Margalida, donde le esperaba un helicóptero que lo trasladó hasta el Hospital Son Espases. Poco después, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI pediátrica de Son Espases. Allí permanece en una situación de coma irreversible, pero aún continúa con vida.