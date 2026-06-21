Los seis adolescentes y una chica mayor de edad detenidos cometían los robos contra personas mayores o niños

Con la cabeza cubierta para no ser identificados, los ladrones sustraían "efectos de valor, como joyas, dinero o móviles"

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ValenciaIban en patinete eléctrico y asaltaban por la espalda a sus víctimas. Así actuaba una ya desarticulada banda de menores que robaba en Valencia, "con gran agresividad", según la Policía Nacional.

En un comunicado este 21 de junio han precisado que el grupo centraba sus objetivos principalmente en personas mayores y niños. Una serie de denuncias puso en alerta a los agentes por delitos cometidos en el distrito de Tránsitos.

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Los implicados seleccionaban a sus víctimas por su vulnerabilidad. Se desplazaban en vehículos de movilidad personal (VMP) y se aproximaban a ellas para sustraerles objetos con rapidez antes de huir velozmente.

Con la cabeza cubierta para no ser identificados

Para no ser identificados, llevaban la cabeza cubierta y desaparecían del lugar en pocos segundos, tras llevarse "efectos de valor, como joyas, dinero o teléfonos móviles", ha detallado la Policía.

La capacidad de reacción de los afectados era casi nula, ya que se veían sorprendidos por detrás, sin que pudiesen tampoco prevenir esos ataques en una "técnica delictiva perfeccionada".

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Después de unos cinco meses de investigación policial, los agentes consiguieron averiguar quiénes eran los presuntos autores de los hechos. Así, seis menores fueron detenidos y también una joven mayor de edad.

Ya se ha decretado el ingreso de los menores en centros tutelados. Habían estado cometiendo delitos similares en la misma zona de la ciudad y solían reunirse en puntos de encuentro específicos antes de actuar.

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Intento de homicidio por dar una paliza a un hombre

En una ocasión, según ha asegurado la Policía Nacional también, tres de los miembros de la banda llegaron a agredir de gravedad a un hombre en la vía pública.

Utilizando palos de manera, lo golpearon y patearon por todo el cuerpo, cabeza y mandíbula, causándole lesiones importantes que requirieron una operación quirúrgica tras el ingreso hospitalario.

La víctima sufrió heridas y fracturas, por lo que a estos atacantes se les imputa un presunto delito de intento de homicidio, aparte del de robo con violencia. El caso todavía no está cerrado.