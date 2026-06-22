Los tres acusados han sido condenados a 11 años de cárcel por una tentativa de homicidio

Muere un menor de 17 años apuñalado en Entrevías, Madrid: podría ser un ajuste de cuentas entre bandas latinas

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ValladolidLa Audiencia de Valladoliz ha condenado a los tres Trinitarios que hace más de un año sorprendieron en la calle a un grupo de Dominican Don't Play (DDP) para apuñalar tres veces a uno de sus miembros. Los tres acusados han sido condenados a 11 años de cárcel por una tentativa de homicidio después de dejar al borde de la muerte al otro joven.

Los magistrados argumentan que las heridas "son susceptibles de causar la muerte y, si no se ha producido el deceso, ello no ha sido sino porque el agredido recibió con premura la debida atención sanitaria". "Tales lesiones, por el lugar donde se causan, son potencialmente causa de muerte si no se recibe una atención médica con prontitud", ha resaltado.

Una sentencia ejemplarizante contra las bandas latinas

Se trata de una sentencia ejemplarizante contra las bandas latinas en Valladolid. En esta ocasión, el tribunal ha tenido en cuenta la versión de la víctima. El joven, que fue trasladado de urgencia al hospital, declaró desde Canarias tras asegurar que se había alejado del mundo de los grupos juveniles violentos.

En fase de instrucción, el joven se inventó que le habían robado el móvil y nunca nombró la participación con los DDP. Pero en el juicio aseguró que ese incidente estuvo motivado por el enfrentamiento entre las bandas latinas.

Aunque durante las sesiones solo se le atribuyeron las puñaladas a Johan Yerai Caicedo, los magistrados hacen especial énfasis en la coautoría de los otros dos condenados (Juan Camilo Otalvora y Maicol Yessi González). "Asumen un papel protagonista y evitan todo signo de eventual defensa", concluyen en la sentencia.