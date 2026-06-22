El hombre ingresó en prisión el pasado 20 de marzo junto a su mujer, enfermera de la Vall d'Hebron, ya puesta en libertad.

La madre investigada por los maltratos a su bebé en Barcelona asegura que su pareja era "un manazas" y pide volver a declarar ante el juez

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El juez de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión al padre del bebé presuntamente maltratado que ingresó en el Hospital Vall d'Hebron con graves lesiones por el cuerpo el pasado 16 de marzo. El magistrado ha desestimado la petición de libertad presentada por la defensa del progenitor, tras la oposición a la misma por parte de la Fiscalía de Barcelona. El padre fue detenido el pasado mes de marzo junto a su mujer, que fue puesta en libertad

La defensa del padre del niño creía que el hombre podría salir en libertad tras el interrogatorio de los vecinos del inmueble donde vivía la pareja y de familiares cercanos ya que este no podía influir ya en su declaración, pero el juez ha desestimado la petición de la abogada del padre porque persiste el riesgo de fuga del acusado, dada la gravedad de la pena a la que se enfrenta, y de que intente alterar las pruebas que le incriminan.

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El hombre ingresó en prisión el pasado 20 de marzo junto a su mujer, enfermera de la Vall d'Hebron, ambos acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé de seis semanas, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de los hechos.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de mayo el recurso presentado por la madre del bebé y acordó dejarla en libertad provisional, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, mientras confirmó la prisión preventiva para el padre. La Audiencia la dejó en libertad al considerar que los indicios que pesaban contra ella se fueron "debilitando" a lo largo de la instrucción, aunque le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

Tampoco han actuado a favor del padre del pequeño los testimonios de dos pediatras y el cirujano del Hospital Vall d'Hebron que atendieron al bebé cuando ingresó en el centro sanitario y que aseguraron que las lesiones que presentaba el pequeño eran "traumáticas", "no accidentales" y "sugestivas" de maltrato infantil, informa El Periódico. El niño presentaba una fisura anal. Además, dos amigas de la madre y también enfermeras en Vall d'Hebron explicaron que la acusada les confesó que "se planteaba echar a su marido de casa porque no cuidaba bien de su hijo". La mujer decía que era un manazas, pero que nunca le vio pegarse.

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El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas seis semanas, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves.