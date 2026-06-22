Gonzalo Barquilla 22 JUN 2026 - 19:21h.

La investigación del crimen de Vicent D. C. en la Clínica Diálogo de Valencia sigue abierta con varias líneas policiales activas

La vida de Vicent, el logopeda asesinado: tenía novia, llevaba más de ocho años al frente de la clínica y se apoyaba en sus padres

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La investigación del asesinato de Vicent D. C., perpetrado el pasado lunes en su clínica de Valencia por el padre de uno de sus pacientes, se centra en verificar si el crimen fue un estallido espontáneo o una acción premeditada. Además de analizar cuatro dispositivos de la víctima en busca de posible material pedófilo, los agentes revisan también posibles conversaciones de mensajería del profesional con la madre del menor, quien era habitualmente la persona que acudía con el niño a las sesiones, con el objetivo de determinar si pudo existir algún desencuentro previo entre la familia y el logopeda que explicara la secuencia de los hechos.

Paralelamente, el Grupo de Homicidios trata de reconstruir con precisión cómo logró el agresor acceder a la consulta tras una primera salida del centro. La puerta de la clínica cuenta con un sistema automatizado que solo se abre desde el interior mediante timbre, por lo que se investiga la hipótesis de que David G. S. saliera durante la sesión y pudiera dejar algún elemento de bloqueo o de fuerza en el acceso que impidiera su cierre completo, facilitando así su posterior reentrada en la sala de espera sin levantar sospechas. Así lo recogen fuentes como 'ABC'.

Este análisis sobre la dinámica de entrada y salida se suma a las diligencias forenses aún pendientes, entre ellas el estudio en laboratorio de una mancha biológica detectada en la ropa interior de la víctima mediante la técnica del luminol. Los resultados serán determinantes para confirmar o descartar parte de las hipótesis que sostienen actualmente los investigadores, que mantienen abiertas varias líneas de trabajo mientras reconstruyen minuto a minuto lo ocurrido en la clínica.

Vicent estaba cursando estudios de Psicología y empezaba a buscar prácticas

Vicent se encontraba en el momento de su muerte cursando la carrera de Psicología, una formación académica que estaba ampliando para elevar el nivel de sus terapias integrales. De hecho, el logopeda había iniciado recientemente los trámites y gestiones necesarios para buscar gabinetes especializados donde poder realizar las prácticas obligatorias de este nuevo itinerario, proyectando una carrera que buscaba combinar la logopedia con la psicología sanitaria. Esta inquietud por la mejora continua era una constante en su día a día, buscando siempre ofrecer un servicio que integrara biología, psicología y pedagogía para tratar los trastornos del lenguaje y el desarrollo cognitivo.

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Graduado en Logopedia y con Máster en Intervención Logopédica por la Universitat de València, el joven de 32 años desarrollaba su actividad profesional en el ámbito de la atención temprana desde 2017. Su centro, la Clínica Diálogo, se había consolidado como un referente en el barrio de Marxalenes, donde su labor era reconocida tanto por las familias como por portales especializados en la disciplina. Su enfoque multidisciplinar le permitía tratar retrasos en la comunicación, logrando avances significativos en menores con autismo, según han destacado varias madres tras el suceso.

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En el plano personal, Vicent mantenía una vida estable, apoyado constantemente por su novia y sus padres, quienes colaboraban a diario en las labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones para que el centro luciera impecable para sus pacientes. Vecinos y allegados lo definen como una persona "trabajadora", "amable" y "siempre dispuesta a echar una mano", una reputación que choca frontalmente con la gravedad de las acusaciones vertidas por el padre que acabó con su vida. Esta visión es compartida por su entorno, que destaca su calidad humana como uno de sus rasgos distintivos.

El impacto de su muerte ha sido devastador para una comunidad que todavía no da crédito a lo ocurrido. La estela de profesionalidad que dejó atrás se refleja en una trayectoria sin antecedentes destacables, lo que ha llevado a gran parte de su círculo cercano a defender firmemente su inocencia. Para ellos, el cuestionamiento sobre la veracidad del relato delictivo presentado por el agresor es total, por lo que depositan ahora toda su confianza en la labor policial, que se esfuerza por confirmar o desmentir científicamente los hechos ocurridos en la consulta.

La cronología del agresor y las incógnitas de su confesión

David G. S., el homicida confeso de 24 años y sin antecedentes previos, reside en la pedanía de Benimàmet. Su relato de los hechos sostiene que el pasado lunes 15 de junio acudió a la clínica con su hijo de dos años, dejó al pequeño a solas con el logopeda y, al regresar, escuchó un supuesto grito de auxilio. Según su versión, al entrar en la consulta encontró al niño sin pañal y con los pantalones bajados, lo que le hizo presuponer un abuso. Sin embargo, los investigadores han constatado que la clínica carecía de cámaras de vigilancia, un extremo que el agresor dice haber reclamado al terapeuta antes de asestarle media docena de puñaladas con una navaja.

La frialdad de los hechos posteriores ha desconcertado a los agentes. Tras cometer el crimen, el joven permaneció en el local y, sobre las 17:15 horas, habló con otro paciente (un menor de nueve años que tenía cita previa) y le indicó con total normalidad que Vicent no estaba. Solo después de esa interacción, David huyó con su hijo, se dirigió a su domicilio, se lavó las manos y se desplazó finalmente a la comisaría de Burjassot pasadas las 18:15 horas para confesar y entregarse. Un comportamiento que, junto a la falta de pruebas objetivas de los abusos denunciados, mantiene a los investigadores bajo una cautela extrema.

Los datos recabados en la escena del crimen han sido fundamentales para diseccionar la versión del procesado. El cuerpo de Vicent fue hallado completamente vestido tras forzar la puerta los servicios de emergencia, presentando una rigidez cadavérica que confirma que el fallecimiento ocurrió varias horas antes del levantamiento del cadáver, que se produjo pasadas las 21:00 horas. Los agentes quieren esclarecer todas las circunstancias previas al crimen.

En este momento, prácticamente todo el peso de la causa descansa sobre el laboratorio biológico y el volcado de dispositivos. La mancha detectada por luminol, de confirmarse como restos seminales, sería un dato "relevante" según fuentes policiales, aunque subrayan que por sí sola no sería concluyente. Mientras David permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el Grupo de Homicidios sigue rastreando mensajes, rutas y testimonios para aclarar qué ocurrió realmente en esos minutos fatales, en los que una vida fue arrebatada bajo la sospecha de un delito que, por ahora, solo existe en el relato del detenido.