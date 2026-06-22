Muere un hombre de 72 años tras ser rescatado inconsciente del agua en una playa de Almería

El hombre de 72 años fue sacado del agua por los equipos de emergencia inconsciente y solo pudieron confirmar su muerte tras tratar de reanimarle

Mueren dos hombres ahogados en playas de Pilar de la Horadada y Torrevieja, Alicante

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Un hombre de 72 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del agua en estado inconsciente en la playa Calipso, también conocida como playa de Terreros, en el municipio almeriense de Pulpí.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el aviso se ha recibido sobre las 11:15 horas, momento en que se alertó de que dos personas estaban sacando a un bañista inconsciente a la arena en esta pequeña playa. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Pulpí, Cruz Roja y facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en la arena, se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado. Sin embargo, los servicios sanitarios del 061 y la Policía Local solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre en el mismo lugar de los hechos tras recibir asistencia. Por el momento se desconocen las causas exactas que han provocado la muerte del bañista de 72 años, sin que se haya podido determinar aún si el deceso se ha producido por ahogamiento o si ha estado motivado por un problema médico repentino.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

El centro coordinador ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Policía Local de Pulpí, Cruz Roja y facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han intervenido para asistir al hombre una vez que se encontraba fuera del agua. Los equipos de emergencia le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la propia playa, aunque finalmente no han podido revertir la situación y se ha certificado su muerte en el lugar.

Las causas del fallecimiento están pendientes de esclarecer, sin que por el momento se haya determinado si se ha tratado de un ahogamiento o de un episodio médico sufrido por el hombre mientras se encontraba en el agua.