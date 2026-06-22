Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Muere la joven de 27 años hospitalizada tras caer sobre unas cañas junto a una discoteca de Málaga

Una imagen del hopsital regional universitario de Málaga
Muere la joven de 27 años hospitalizada tras caer sobre unas cañas junto a una discoteca de Málaga. Telecinco
Compartir

Una joven de 27 años ha fallecido tras caer sobre unas cañas en la madrugada del viernes junto a una discoteca en Málaga. Sobre las 4.30, un testigo alertó al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que una joven había resultado herida en el cuello en esa zona y que precisaba asistencia sanitaria, según informó entonces un portavoz del centro coordinador. Hasta el lugar se activó un dispositivo con una ambulancia, que evacuó a la víctima hasta el Hospital Regional.

Los médicos la habían operado de urgencia, tras lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero no pudieron salvar su vida dada la gravedad de la herida que presentaba. Otras fuen­tes pró­xi­mas apun­tan a que, en el momento del acci­dente, podría encon­trarse bajo los efec­tos del alcohol, si bien este extremo no ha sido con­fir­mado.

PUEDE INTERESARTE
Temas