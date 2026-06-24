El detenido por una presunta agresión sexual a una mujer en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa es menor.

Investigan una presunta agresión sexual a una menor por sumisión química en las hogueras de San Juan en Málaga

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El detenido por una presunta agresión sexual a una mujer con penetración en en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa con motivo de la celebración de la noche de San Juan es menor de edad. Ha sido uno de los hechos más graves que han ocurrido en una celebración que ha congregado a unas 75.000 personas en el litoral valenciano y se ha saldado con 40 detenciones.

En un momento determinado, según adelanta el diario Levante, el detenido aprovechó que se encontraba al lado de su víctima para introducir a traición la mano por debajo de la falda y cometer la agresión. La joven fue informada por los agentes de la conveniencia de formalizar la denuncia, a lo que la chica accedió, por lo que estaba previsto que acudiese a una comisaría a lo largo de este miércoles para presentar formalmente esa denuncia y seguir los trámites habituales en casos de agresión sexual.

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Entre los detenidos hubo dos que lo fueron por delitos relacionados con violencia machista y cuatro más por uso de objetos peligrosos durante una reyerta -hubo nueve peleas en distintos puntos de la ciudad-, ocurrida a las puertas de un local de ocio.

En las fiestas, se han identificado a 927 personas y se han tramitado 225 actas por, entre otras cosas, posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas.

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La joven fue informada por los agentes de la conveniencia de formalizar la denuncia, a lo que la chica accedió, por lo que estaba previsto que acudiese a una comisaría a lo largo de este miércoles para presentar formalmente esa denuncia y seguir los trámites habituales en casos de agresión sexual.

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El menor de 15 años es uno de los 40 detenidos por la Policía Nacional durante ese dispositivo de seguridad desplegado en las playas de Valencia durante la Noche de San Juan. Entre esos 40 detenidos, también hubo dos que lo fueron por delitos relacionados con la violencia machista y cuatro más por uso de objetos peligrosos durante una reyerta -hubo nueve peleas en distintos puntos de la ciudad-, ocurrida a las puertas de un local de ocio.