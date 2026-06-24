Claudia Barraso 24 JUN 2026 - 16:47h.

La menor de 16 años acudió al hospital "en estado de pánico" confesando que le habían agredido sexualmente entre varios

Un hombre agrede sexualmente a una mujer en Almería y antes de ser detenido tiene que ser rescatado en el mar tras intentar una desesperada huida

Compartir







La Policía está investigando un posible caso de agresión sexual a una menor de Málaga en la playa durante la noche de San Juan. La joven, de 16 años, se presentó en las Urgencias del Hospital Regional a las cinco de la mañana, desorientada, drogada y manifestó que podría haber sido víctima de una posible sumisión química.

Según ha recogido el medio ‘Málaga Hoy’ supuestamente le habrían echado algo en la bebida y se la habrían llevado hasta una zona de arbustos donde la intentaron forzar entre varios chicos. Desde el centro médico han confirmado que la joven estaba “en estado de shock”. En el Materno le realizaron las exploraciones ginecológicas para determinar si hay indicios de que fue víctima de abusos sexuales.

PUEDE INTERESARTE Un menor de edad consiente una violación grupal hacia su novia para saldar una deuda por cocaína en Valencia

La Policía Nacional ya está llevando a cabo “las gestiones necesarias para esclarecer si los hechos se han producido o no”, pero por el momento “no se ha activado el protocolo” y que “tras la exploración no se ha podido oír a la menor”. Aunque por el momento las autoridades no han trasladado más información sobre lo ocurrido, los agentes están investigando el caso.

La menor rehusó la exploración del forense

Tampoco han confirmado la identidad de los chicos que presuntamente abusaron de ella tras haberla drogado. Los hechos se produjeron la anterior madrugada, cuando se estaba celebrando las hogueras de San Juan en una de las playas y donde cientos de personas hicieron una fiesta por todo lo alto a la orilla del mar.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional para el presunto agresor sexual que fue rescatado del mar en Almería

Además, el ‘Diario Sur’, ha confirmado que, según han confesado algunas fuentes cercanas al caso, la menor rehusó la exploración que el médico forense realiza ante posibles casos de agresiones sexuales y rechazó denunciar el caso en un primer momento, aunque terminó haciéndolo al acudir al hospital. No han confirmado los resultados médicos de la exploración que le hicieron en el hospital malagueño.