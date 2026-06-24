La Aemet advirtió que nos encontrábamos ante una de las noches "de San Juan más calurosa desde que hay registros"

La noche de San Juan más peculiar se vive con un ritual de la suerte en un yacimiento prehistórico en Cuntis, Pontevedra

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La madrugada del 24 de junio es, tradicionalmente, una noche de energías renovadas, de encender hogueras e, incluso, de saltarlas. La noche de San Juan es también la fiesta más veraniega de nuestro calendario.

Muchos la han pasado en la playa vestidos de blanco. Otros, en la calle, lanzando petardos, pero todos con esa sensación de que las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Por eso, la noche de San Juan es una de las noches más especiales de todo el año.

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Una de las noches de San Juan más calurosas

Con las tradiciones por bandera como la de saltar doce olas, miles de personas dan la bienvenida al verano en la velada más mística del año. Las playas de toda España se llenan de hogueras para atraer lo bueno y quemar lo malo. Una noche que, como ya es habitual, ha estado llena de rituales.

Sin embargo, esta noche de San Juan ha estado marcado por las altas temperaturas convirtiéndose en uno de los 24 de junio más calurosos desde que hay registros.

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La Agencia Estatal de Meteorología ya advertía que esta jornada sería la segunda noche de San Juan "más calurosa desde que hay registros" en la Comunitat Valenciana, "si no la que más", con una mínima de 23 grados.

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¡Los expertos detallaban que esta noche de San Juan no se esperaban lluvias, y que aunque las temperaturas en la Comunitat Valenciana están siendo estos días "menos extremas" que en otras zonas de España o el continente, siguen siendo "excepcionales para estas fechas".

La noche de San Juan más cálida en la Comunitat Valenciana desde que hay registros fue la de 2003, en un año que estuvo marcado por una gran ola de calor que afectó a la Europa occidental. La mínima fue de 25 grados en Valencia y de 24,5 grados en Castellón y Alicante.

Más allá de las altas temperaturas, las hogueras y los fuegos artificiales, la noche de San Juan sigue siendo la excusa perfecta para volver a empezar.