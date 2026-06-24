Piero Moriconi ha sido detenido acusado de asesinar a Kety Andreoni y a su hijo Mirko Moriconi en su vivienda de Vado

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Un doble homicidio perpetrado este miércoles en la localidad de Vado, en las colinas de Camaiore, ha conmocionado a la provincia italiana de Lucca. Piero Moriconi, de 63 años, terminó con la vida de su pareja, Kety Andreoni, de 52 años, y de su hijo, Mirko Moriconi, de 24 años, en el interior de su domicilio.

Así lo recogen fuentes como 'Corriere della Sera'. El aviso fue recibido por los servicios de emergencia a primera hora de la tarde tras escucharse detonaciones provenientes de la vivienda familiar. A pesar del rápido despliegue de los Carabineros, agentes de policía, unidades médicas, ambulancias y el helicóptero Pegaso 3, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por las víctimas. Se certificó el fallecimiento de ambos al llegar al lugar.

Piero, el presunto autor del crimen, no huyó, sino que aguardó en el inmueble hasta la aparición de las fuerzas de seguridad, momento en el cual fue detenido. Según los primeros reportes, el hombre portaba el rifle de caza utilizado en el ataque y justificó su atroz acción ante las autoridades con la frase: "Me deshice de ellos".

El móvil del crimen puede residir en la intolerancia del agresor hacia la identidad de su hijo

Las investigaciones iniciales sugieren que el móvil del crimen reside en la intolerancia del agresor hacia la identidad y orientación sexual de su hijo. Mirko enfrentaba un profundo rechazo por parte de su padre. Este conflicto se había intensificado recientemente, con Kety Andreoni posicionándose en defensa de su hijo, lo que derivó en tensiones familiares insostenibles.

En un vídeo grabado con anterioridad, el joven había compartido la postura radical de su progenitor, señalando: "Para mi padre es mejor estar muerto que ser gay".

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Ante la gravedad de los hechos, Marcello Pierucci, alcalde de Camaiore, ha decretado una jornada de luto oficial. Asimismo, se ha organizado un minuto de silencio en memoria de las víctimas durante la sesión municipal celebrada esta misma jornada.