Claudia Barraso 12 JUN 2026 - 20:20h.

Su padre encontró el cuerpo sin vida a pocos metros de su casa después de estar una semana buscándole

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Mattia Testi, el joven de 19 años que desapareció hace una semana en Spinea, una provincia de Venecia, Italia, ha sido encontrado sin vida a unos metros de su casa. Fue su padre quien encontró el cuerpo cerca de un pilar en el campo de Fornase, al lado de las vías del ferrocarril y solo a 100 metros desde el parque en el que fue visto por última vez con vida.

Su familia denunció su colaboración y tanto las autoridades como el Ayuntamiento de Spinea pidieron a los ciudadanos que trasmitieran cualquier información sobre el joven. La última persona que le vio con vida fue un amigo, pero el chico no llevaba el móvil encima, lo que ha hecho mucho más difícil poder encontrarle. La Policía comenzó rastreando la zona de su escuela y no descartaron que el joven se marchara por voluntad propia como ya hizo en otra ocasión, pero siempre había dado señales a sus padres.

Testi rompió el móvil discutiendo con su amigo

Fue su padre quien localizó su cuerpo y las autoridades continúan investigando lo sucedido sin descartan ninguna hipótesis. El magistrado a cargo del caso ha decidido esperar a la autopsia del cadáver, aunque las autoridades han confirmado que el cuerpo no presentaba signos de violencia aparentes, pese a que horas antes de su desaparición había discutido con el amigo que le vio por última vez, de hecho, Testi rompió su móvil en ese momento.

Los agentes, familiares, amigos y vecinos llevaban buscando durante siete días al desaparecido, pero ha sido al final su padre quien, buscando cerca de su casa, en un campo, ha encontrado sin vida a su hijo tirado en un pilar al lado de las vías del tren. No han querido trasladar más información y si barajan que se haya tratado de un suicidio o de un posible crimen. Desde el Ayuntamiento han trasladado el pésame a los familiares, confirmando el fallecimiento y cerrando el operativo de búsqueda y rescate del joven.