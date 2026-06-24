Salvamento Marítimo rescató a 66 migrantes, entre ellos diez mujeres

Investigan la muerte de un joven al caer desde el balcón de un edificio en Almuñécar, Granada

Compartir







Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a un total de 66 personas migrantes que viajaban a bordo de una neumática que fue localizada navegando a unas 15 millas al este de Lanzarote.

Así lo ha confirmado el organismo estatal a Europa Press, que indica que la alerta fue recibida sobre las 11:24 horas de este jueves por el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario tras recibir una llamada desde la propia neumática.

Posteriormente, el Centro Coordinador de Salvamento en Las Palmas procedió a movilizar los medios necesarios, entre ellos el Sasemar 101 que procedió a localizar la embarcación que, según se detalla, habría salido desde hace dos días con origen en Tan-Tan, en Marruecos.

Finalmente, se procedió a moviliza la Salvamar Al Nair, que rescató a unas 66 personas migrantes, de origen subsahariano y magrebí, entre ellas un total de diez mujeres.