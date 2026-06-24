El menor de 16 años habría subido a la azotea con sus amigos al volver de fiesta en Almuñecar

Investigan la muerte de un joven al caer desde el balcón de un edificio en Almuñécar, Granada

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La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde la azotea de un edificio en Almuñécar (Granada), han indicado a EFE fuentes del instituto armado.

Los hechos han ocurrido sobre las 8:00 horas de este miércoles y la caída -se investiga si accidental o intencionada- se ha producido desde la azotea de un piso ubicado junto al Paseo del Altillo de la localidad costera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del joven, que es de procedencia extranjera, según las fuentes.

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No se descarta la posibilidad de una caída accidental desde la azotea, a la que, según un vecino del bloque citado por el diario Ideal, la víctima pudo haber subido junto a unos amigos tras pasar la noche de fiesta, si bien la investigación continúa abierta. Se desconoce el motivo por el que los jóvenes se habrían subido a la azotea y si el fallecido se resbaló o se tiró intencionadamente del lugar.

Todas las hipótesis continúan abiertas

Según ha indicado a EFE el centro coordinador de emergencias 112, hasta el lugar, en la calle Livry-Gargan, se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos sanitarios y de la Policía Local, que solo pudieron certificar el fallecimiento. Aunque las autoridades podrían considerar la muerte como accidental, al escuchar el testimonio del vecino que vio como los jóvenes subían a la azotea, todas las hipótesis están abiertas.

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Por el momento, no han confirmado la identidad del fallecido, pero todo apunta a que se encontraba en el lugar de vacaciones y que, tras volver de fiesta, subió al balcón con sus amigos y se precipitó. Tampoco han confirmado si los amigos han aportado algún dato nuevo a los agentes que se han hecho cargo de la investigación.