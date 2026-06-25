El Ayuntamiento de Confrides reclama ayuda para reubicar a 116 perros que viven hacinados en una vivienda

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El Ayuntamiento de Confrides, en Alicante, un municipio de apenas 300 habitantes, ha solicitado ayuda a la Diputación Provincial y a la Generalitat Valenciana para hacer frente a la situación de 116 perros que viven hacinados en una vivienda de unos 70 metros cuadrados. El consistorio asegura que carece de medios humanos y materiales para atender tanto a los animales como a su propietaria.

Una inspección detectó a 116 perros viviendo en condiciones inadecuadas

Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Rubén Picó (PP), una inspección realizada recientemente por veterinarios de la Generalitat y agentes del Seprona de la Guardia Civil contabilizó 116 perros, muchos de ellos de raza Yorkshire y de pequeño tamaño.

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Los animales se encontraban dentro de jaulas y sin un espacio adecuado para vivir, en una vivienda situada en una finca del municipio. La casa, de apenas 70 metros cuadrados, pertenece a una ciudadana centroeuropea de unos 50 años que comenzó criando perros y cuya situación personal también preocupa al Ayuntamiento. El alcalde ha explicado que Confrides no dispone de veterinarios, técnicos municipales ni Policía Local, por lo que el consistorio no puede afrontar por sí solo una intervención de estas características.

Por este motivo, ha solicitado la colaboración de las administraciones autonómica y provincial para organizar un dispositivo que permita reubicar a los animales en un entorno adecuado y garantizar su bienestar. Rubén Picó ha asegurado que la prioridad es poner fin a una situación que está provocando el sufrimiento de los animales, al tiempo que se presta apoyo a la propietaria de la vivienda, que, según el Ayuntamiento, se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

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El consistorio confía en que la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y las protectoras o colectivos animalistas puedan colaborar para acoger a los perros y ofrecer una solución que beneficie tanto a los animales como a la mujer responsable de ellos.