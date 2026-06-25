El fuego, declarado entre Tamarite de Litera y Alcampell, ha obligado a desalojar de forma preventiva las localidades de Azanuy y Alins

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El Gobierno de Aragón ha activado este jueves el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) ante el incendio declarado entre los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell, en Huesca. La proximidad de las llamas ha obligado a ordenar el desalojo preventivo de las localidades de Azanuy y Alins, mientras un amplio dispositivo trabaja para frenar el avance del fuego.

Desalojo preventivo de cerca de 200 vecinos

La activación del nivel 1 de emergencia implica que el incendio puede ser controlado con los medios disponibles, aunque existe riesgo de que afecte a bienes no forestales o sea necesaria una coordinación especial entre administraciones.

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Como medida preventiva, los cinco vecinos de Alins serán realojados en Peralta de la Sal, mientras que los 180 residentes de Azanuy serán trasladados a Monzón, según ha informado el Operativo de Extinción del Gobierno de Aragón (Infoar). El operativo movilizado por el Gobierno de Aragón está integrado por cinco brigadas helitransportadas procedentes de Boltaña, Bailo, Peñalba, Ejea de los Caballeros y Teruel, junto con sus respectivos helicópteros, además de un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción, personal de apoyo (Gadex), técnicos especializados y dos puestos de mando avanzado.

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A estos recursos se han sumado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre ellos tres aviones anfibios, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca y un avión bombardero con base en Lleida.

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Carreteras cortadas y apoyo de la UME

Como medida de seguridad, también se ha procedido al corte de la carretera A-2216 entre Peralta de la Sal y San Esteban de Litera, para facilitar las labores de extinción y evitar riesgos para la población.

Además, el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Cuarto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Zaragoza, se ha desplazado hasta la zona para colaborar en las tareas de control del incendio. El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se han trasladado al puesto de mando avanzado del 112, instalado en el campo de fútbol de Alcampell, desde donde coordinan el operativo y siguen la evolución del fuego.

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El incendio se declaró alrededor de las 11:30 horas por causas que todavía se investigan. Los servicios de emergencia mantienen un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas y continúan trabajando para contener el avance de las llamas y evitar que afecten a nuevas zonas habitadas.