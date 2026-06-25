El joven huyó a una estación de tren tras los hechos alegando que su madre le había quitado el móvil y estaba aterrado.

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Aria Thorpe tenía solo 9 años. Murió tras recibir una puñalada en el pecho a manos de un joven adolescente que estaba en su casa y que tras coger un cuchillo simuló jugar a esgrima con la pequeña. Los resultados fueron fatales, pero la justicia de Bristol ha declarado inocente al joven. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2025.

El joven, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, declaró en el juicio que él y Aria estaban jugando a pelear cuando ella se acercó a él y el cuchillo que sostenía se le clavó en el pecho. "Intenté hacerla sobresaltarse, así que me incliné hacia adelante como si estuviera practicando esgrima", dijo, según informa el Daily Mail. Su abogado defendió esa versión de que el joven nunca tuvo intención alguna de causar la muerte a Aria.

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Pero en la historia siguen sorprendiendo algunos hechos. El primero la reacción del joven tras cometer los hechos. Huyó. Dice que entró en pánico y tuvo miedo, así que se dirigió a una estación de tren. ¿Por qué no llamó a Emergencias? El joven había sido expulsado de la escuela por comportamiento disruptivo y absentismo escolar horas antes de la muerte de Aria. Su madre le había quitado el teléfono como castigo. El joven dijo que sin su teléfono no pudo llamar al 999.

En el tren, el joven les contó a un grupo de escolares lo que había hecho. Y fue uno de ellos, una joven, la que llamó y dijo el andén donde el niño estaba esperando para subir al siguiente tren. Durante la llamada, le dijo a la operadora que el niño había dicho que había "apuñalado" a Aria. "Dice que la apuñaló y que ella está muerta en el suelo de la sala". La joven tenía miedo porque no sabía si el chico podía tener el cuchillo encima. No lo tenía. La policía detuvo poco después al joven.

La madre de Aria narró en el juicio qué pasó esa terrorífica tarde. La madre, antes de irse al trabajo, dejó listas unas minipizzas y galletas. Y se fue al trabajo. Aún recuerda la última frase que oyó de su pequeña: "Nos vemos después del trabajo".

Allí recibió muchas llamadas de alerta. Cuando fue a su casa se encontró a la policía. Su hija estaba muerta.