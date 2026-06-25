Verdeliss se sincera sobre cómo es su relación con su hija de 16 años

Natalia Sette 25 JUN 2026 - 18:27h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela cómo se lleva con su hija Irati, de 16 años, tras recibir varias advertencias

Verdeliss enseña lo que esconde su nevera para una familia de ocho hijos

Compartir







Si por algo es conocida Verdeliss, es por compartir con su inmensa comunidad de seguidores su día a día con sus ochos hijos. Desde Aimar, su hijo mayor que actualmente tiene 20 años , hasta la pequeña de la familia, de 4 años. Aunque comparte contenidos de todos por igual, la comunidad de la exconcursante de ‘GH VIP’ le ha preguntado cómo es su relación con su hija de 16 años y ella se ha sincerado al respecto.

La influencer ha desvelado que a lo largo del tiempo ha recibido muchas advertencias sobre cómo sería su relación con su hija Irati, de 16 años. Ella ha decidido explicarlo de una forma muy divertida, haciendo uno de su característico sentido del humor. “Verás cuando tengan 16…también mi hija y yo, de turismo por Londres”, ha puesto sobre un video en el que aparece bailando con su pequeña.

PUEDE INTERESARTE Verdeliss habla de las secuelas que ha sufrido tras correr 24 horas en una cinta andadora

En el ‘reel’ publicado en su cuenta de Instagram, en el que cuenta con más de un millón de seguidores, la creadora de contenido aparece bailando con su hija mientras recorren la ciudad visitando los sitios más emblemáticos de Londres. Ambas se han ido de viaje madre hija para pasar tiempo juntas y fortalecer su relación.

PUEDE INTERESARTE Así es el increíble salón de Verdeliss: con zona de juegos para sus hijos

Si el video no fuera suficiente para demostrar que su vínculo es innegable, la atleta profesional ha subido un precioso carrusel de fotos donde se las ve muy cómplices, compartiendo risas y abrazos. No existe ninguna duda de que ambas tienen una relación excelente y que independientemente de la edad, siempre será la niña de mamá.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sus seguidores no han tardado en reaccionar al tierno ‘post’ con un aluvión de comentarios positivos. “Es que es un cielo!! Disfrutad juntas”, “Que bonita relación el resto que diga lo que quiera” o “Ojalá tener una relación así con mis hijos!!!”, son algunos de los mensajes que han inundado el post.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Muchos de sus fans más fieles se han quedado atónitos al ver todo lo que ha crecido la hermana mayor. Verdeliss comenzó a crear contenido para su canal de Youtube en 2008, para ese entonces, Irati no había nacido. Todos aquellos que la siguen desde el principio, han visto a la niña crecer y ahora que no aparece tanto por la redes sociales de su madre, los ha dejado a todos perplejos con su crecimiento.