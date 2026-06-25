La joven, de 23 años, ha sido acusada de asesinato premeditado tras apuñalar a su compañeros sentimental, al que conoció por internet.

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Brooke George, la influencer acusada de matar a su novio "abusador" en Dubai podría ser fusilada. La joven, de 23 años, ha sido acusada de asesinato premeditado tras apuñalar a su compañeros sentimental, al que conoció por internet, en su apartamento. Todo ocurrió durante la segunda visita de la joven a Dubai para ver a su pareja. El grupo de defensa de los derechos humanos Detained in Dubai afirma que ella actuó en defensa propia tras ser presuntamente agredida por su pareja. La organización ha solicitado su liberación bajo fianza y que el caso se tramitara como violencia doméstica, informa The Times y la BBC.

Las personas más cercanas a Brooke estaban cada vez más preocupadas de que pudiera haber sido atraída a Dubái con falsas pretensiones con fines de explotación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo ha comunicado que está prestando apoyo a una mujer británica detenida en los Emiratos Árabes Unidos y a su familia. El futuro de Brooke es duro. Si es declarada culpable, se enfrenta a la pena de muerte, según las leyes de los Emiratos Árabes Unidos.

Brooke ha declarado que su pareja se había vuelto "cada vez más controladora y abusiva" y que ella estaba intentando abandonar Dubái después de que supuestamente él la golpeara, le retuviera el pasaporte y luego la atacara de nuevo en su apartamento. La joven "temió por su vida y, al intentar alcanzar un cuchillo de cocina que tenía a mano, actuó en defensa propia".

En un comunicado, su madre, Thereza George, dijo: "Después de que Brooke regresara a Dubái por segunda vez, la dinámica entre ellos había cambiado claramente. Cuando hablé con Brooke justo después del incidente, estaba aterrorizada. Jamás había visto a mi hija tan asustada. Lloraba desconsoladamente. Pude ver que tenía un ojo muy hinchado y que empezaba a cerrarse. La hija con la que hablé esa noche estaba completamente aterrorizada", añadió. "Creo firmemente que estaba intentando desesperadamente volver a casa y alejarse de lo que le había sucedido".

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La organización Detained in Dubai ha pedido que George reciba "protección, atención médica adecuada, representación legal y asistencia consular británica inmediata mientras avanza la investigación".